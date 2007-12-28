Президентом Узбекистана стал Ислам Каримов

Центральная избирательная комиссия Узбекистана постановила считать Ислама КАРИМОВА избранным на пост Президента страны.

Как сообщает "Газета.ру", такое решение принято на заседании ЦИК, на котором подведены итоги президентских выборов, состоявшихся 23 декабря.

Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек АБДУСАЛОМОВ, ЦИК на основании поступивших протоколов окружных избирательных комиссий определила, что в голосовании 23 декабря из 16 млн 297 тыc. 400 зарегистрированных избирателей приняли участие 14 млн 765 тыс. 444, что составило 90,6% от общего количества избирателей, внесенных в списки.

За кандидатуру И.КАРИМОВА, выдвинутого Движением предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партией Узбекистана, проголосовало 13 млн. 8 тыс. 357 избирателей или 88,1% от общего числа голосов избирателей, принявших участие в выборах.