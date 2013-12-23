Россия подала иск в ВТО к Евросоюзу

Об этом сказал агентству "Прайм" замглавы Минэкономразвития Алексей Лихачев.

Россия требует от ЕС "прекращения использования методики "энергетических корректировок" при проведении антидемпинговых расследований в отношении российских товаров. Эта методика предполагает расчет стоимости товаров исходя из европейских, а не российских цен на энергоресурсы, сообщает РИА Новости.

"Как мы и обещали, до конца года подали иск. Мы будем вести дело к тому, чтобы эти ограничения снять или попробовать урегулировать в досудебном порядке, или запрашивать уже официальную панель и рассмотрение спора в органе по разрешению споров ВТО", - сказал Лихачев.

"Расчет демпинговой маржи с учетом якобы заниженной стоимости газа в России применяется Евросоюзом, и исходя из этого применяется целый ряд защитных мер, в первую очередь, в металлургической и химической промышленности", - отметил замминистра.

Лихачев пояснил, что подав иск, Россия рассчитывает на все стандартные процедуры, какие проходят, например, по иску Евросоюза к РФ по утильсбору, "со всеми временными треками и взаимными возможностями".

Замминистра также отметил, что РФ до конца года не планирует подавать другие иски в ВТО. "У нас прорабатывается еще ряд направлений, но нужно еще кое-что внутри страны окончательно урегулировать, прежде чем выходить на эту площадку официально от имени России. Хотя консультации идут по многим направлениям", - уточнил Лихачев.