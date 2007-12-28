В Пакистане вспыхнули уличные беспорядки

По меньшей мере 9 человек убито в Пакистане в результате уличных беспорядков, вспыхнувших ночью в разных городах страны в связи с убийством в Равалпинди бывшего премьера Беназир Бхутто.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил представитель МВД Пакистана.

Четыре человека погибли в Лахоре. Наиболее серьезные беспорядки происходили в Карачи, где зафиксированы перестрелки, в результате которых 5 человек убито и два десятка получили ранения, среди них четверо полицейских. В городе сожжено более 100 автомашин, 16 банковских офисов, 13 заправочных станций и 3 полицейских участка. Разгромлен ряд представительств политических партий, разбито и сожжено несколько автомашин скорой помощи.

В Тандо Аллах Яре полиция открыла огонь по бесчинствующей толпе, чтобы остановить погромы. В Джейкобабаде толпы разгромили несколько представительств банков, здание суда, подожгли ряд домов. В Хайдарабоде сожжено около 20 автомашин. В Пешаваре полиция для наведения порядка на улицах применила дубинки и слезоточивый газ.

Ответственность за убийство Б.Бхутто взяла на себя террористическая сеть «Аль-Каида».

Как сообщал УНИАН, лидер пакистанской оппозиции Б.Бхутто скончалась вчера, 27 декабря, в больнице во время операции после теракта в городе Равалпинди. Взрывное устройство возле ее кортежа сработало через несколько минут после завершения митинга. В результате теракта погибли еще около 20 человек.