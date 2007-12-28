«Аль-Каида» взяла на себя ответственность за убийство Бхутто

Международная террористическая организация "Аль-Каида" взяла на себя ответственность за убийство лидера пакистанской оппозиции, бывшего премьер-министра Беназир Бхутто, сообщают пакистанские телеканалы. "Мы убили американского шпиона в Пакистане", - цитирует заявление "Аль-Каиды" англоязычный телеканал Aaj-TV. Никаких официальных комментарий и подтверждений этой информации пока нет.

Ранее официальный представитель ЦРУ Ричард Колко не исключил причастности "Аль-Каиды" к этому преступлению и сказал, что его ведомство изучает такой вариант. Правда, он тут же отметил, что "подобные предположения не очевидны", сообщает Newsru.

Беназир Бхутто скончалась в четверг днем на операционном столе от тяжелого ранения, полученного при теракте. По предварительным данным расследования, террорист-смертник совершил нападение в момент, когда бронированная автомашина с Беназир Бхутто выезжала с территории парка, где проходил митинг ее сторонников. Председатель ПНП приветствовала соратников по партии из люка автомашины. Террорист открыл огонь из автомата, а затем взорвал спрятанный под одеждой заряд.

Бхутто получила огнестрельные ранения в шею и грудь, а также в голову от осколков взрывного устройства. Врачи главной больницы Равалпинди в течение часа пытались спасти Бхутто, но ранение в шею оказалось несовместимым с жизнью. Смерть лидера ПНП была констатирована медиками в 18:16 по местному времени.

Боевик-смертник открыл огонь по автомобилю Бхутто, а затем подорвал взрывное устройство во время многотысячного оппозиционного митинга в городе Равалпинди. Всего в результате взрыва, осуществленного боевиком-смертником, погибло 26 человек и 90 получили ранения, среди которых 8 полицейских. Состояние семнадцати пострадавших остается критическим.