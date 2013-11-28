Спецслужбы США прослушивали телефоны участников саммитов G20 и G8

Агентство национальной безопасности прослушивало телефонные разговоры участников саммитов «Большой двадцатки» и «Большой восьмерки» в Канаде с разрешения правительства страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт телеканала CBC News.

Телеканал ссылается на секретный документы, предоставленные журналистам экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. По данным телеканала, АНБ вело слежку за участниками проходивших в 2010 году саммитов через посольство США в Оттаве, причем агентство действовало «в тесном сотрудничестве с канадскими партнерами», Центром безопасности коммуникаций Канады.

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Представитель премьер-министра Канады Джейсон Макдональд отказался комментировать информацию CBC. «Мы не даем комментариев по поводу вопросов, связанных с национальной безопасностью», - цитирует Макдональда агентство Рейтер.

В переданных Сноуденом документах не уточняется, за кем именно велась слежка.

Скандал вокруг деятельности АНБ начался после того, как экс-сотрудник фирм, сотрудничавших с ЦРУ и АНБ, Эдвард Сноуден обнародовал детали сверхсекретной программы PRISM, которая позволяла перехватывать трафик с ведущих сайтов, таких как Google и Facebook.