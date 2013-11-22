ЕС ожидает от России нового базового соглашения

На предстоящем в январе саммите Россия-ЕС ожидается продвижение в вопросе подписания нового базового соглашения.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил пресс-секретарь представительства Евросоюза в России Сорен Либориус.

"Мы ожидаем узнать от наших российских коллег, какой у них мандат для проведения переговоров по новому договору между ЕС и Россией. Как скоро, какие элементы. Думаю, может быть, во время саммита в январе мы узнаем от российских коллег их новый мандат и сможем двигаться вперед", - сказал дипломат.

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Дипломат добавил, что в переговорном процессе была пауза "до вступления России в ВТО и год после вступления в ВТО". В Брюсселе хотели бы активизировать переговоры, но в итоге все будет зависеть от Москвы. "Мы крупнейший партнер России. Мы активно развиваем наши отношения. Мы хотели, может быть, чуть-чуть скорее, чем наши российские коллеги. Но мы ждем новый мандат правительства России по переговорам о новом договоре", - заявил Либориус.

Основой отношений ЕС и РФ является Соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1994 года (так называемое базовое соглашение), которое вступило в силу в декабре 1997 года. Срок действия договора истек 1 декабря 2007 года. Несмотря на возможность постоянного автоматического продления соглашения на год, стороны признали необходимость разработки нового договора. Начавшиеся в июле 2008 года переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве РФ-ЕС несколько раз приостанавливались. Стороны провели уже 12 переговорных раундов в течение 2008-2010 годов. Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что наступившая с 2010 года пауза в этих переговорах "затянулась".