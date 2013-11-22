ЕС выделит Турции 236 млн евро на реформы

Евросоюз окажет Турции финансовую помощь в размере 236 миллионов евро на проведение ключевых реформ в области правосудия, прав человека, пограничного контроля, миграции, энергетики, окружающей среды и сельского хозяйства, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК) со ссылкой на еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле.

"В последние недели наблюдается позитивное развитие отношений между ЕС и Турцией, и я надеюсь, что эта помощь будет способствовать проведению дальнейших реформ, которые будут содействовать прогрессу в процессе вступления", - отметил Фюле.

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Официально переговоры о вступлении Турции в ЕС начались в 2005 году. С тех пор стороны открыли 14 из 35 технических пунктов, которые должна выполнить Анкара, чтобы удовлетворить необходимые для членства в ЕС критерии. Переговоры неоднократно осложнялись конфликтами и разногласиями, которые приводили к их приостановке. Очередной этап переговоров о вступлении Турции в ЕС начался 5 ноября.

Ранее премьер-министр республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что начало обсуждения очередного, 14-го по счету пункта плана вступления Турции в ЕС - положительный, но недостаточный шаг.