"Черные ящики" с взорвавшегося в Казани самолета сильно повреждены

Обнаруженные "черные ящики" разбившегося в воскресенье в Казани "Боинга" повреждены, говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета.

"Техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета по расследованию катастрофы самолета Боинг 737-500 авиакомпании "Татарстан" информирует о том, что на месте авиационного происшествия найден контейнер бортового самописца речевой информации. Контейнер самописца имеет значительные повреждения", - говорится в сообщении МАК.

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Ранее МАК сообщил, что контейнер бортового самописца параметрической информации также имеет значительные механические повреждения.

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Татарстан" 17 ноября разбился во время посадки в аэропорту Казани. Авиакатастрофа, по предварительным данным, унесла жизнь шести членов экипажа и 44 пассажиров. Среди погибших в аварии самолета сын Президента Татарстана Ирек Минниханов и председатель управления ФСБ РФ по Татарстану Александр Антонов.