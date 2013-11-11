Россия призывает сербов прекратить дискриминацию "Газпрома"

Посол России в Сербии Александр Чепурин попросил Белград не дискриминировать «Газпром» и другие крупные российские компании. Об этом дипломат заявил в интервью сербскому журналу «Печат», опубликованному 8 ноября.

Как пишет Lenta.ru, особое беспокойство Чепурина вызвали проволочки с согласованием строительства сербской ветки газопровода «Южный поток». По словам посла, все бюрократические проблемы должны были быть улажены к декабрю 2013 года, но сербская сторона затягивает оформление документации. Чепурин подчеркнул, что Москва не требует преференций, но настаивает на соблюдении принципов равноправия по отношению к российским компаниям.

Дипломат также осудил сербские СМИ, в которых содержится критика «Южного потока» и привел в пример Болгарию, где строительство газопровода уже началось.

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В Сербии должно быть построено 470 километров «Южного потока» и две компрессорные станции. Общая стоимость сербской ветки оценивается в 1,7 миллиарда евро. Президент Сербии Томислав Николич в мае 2013 года заявлял, что его страна уже приступила к строительству газопровода, но подробности приводить не стал.

Первые поставки топлива по «Южному потоку», который свяжет Россию с южноевропейскими балканскими государствами, а также Италией и Австрией, начнутся в конце 2015 года.