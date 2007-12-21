Индейцы племени Лакота объявили независимость от США

Индейцы племени Лакота объявили, что больше не считают себя гражданами США. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP, лидеры племени направили в Госдепартамент бумагу, в которой сообщили, что в одностороннем порядке прекращают действие договоров, подписанных с правительством Соединенных Штатов. По словам индейского правозащитника Рассела Минса (Russell Means), эти документы являются "бессмысленными словами на бесполезной бумаге". Агентство отмечает, что некоторым из договоров более 150 лет.

Активист утверждает, что США неоднократно нарушали эти договоры, "чтобы украсть культуру и землю" индейцев. Минс убежден, что выход из договоров является законным. Ссылаясь на конституцию страны и Венскую конвенцию прав человека, индейцы говорят, что имеют право на "свободу и независимость".

По словам индейских активистов, они создадут собственное государство, которое будет выдавать паспорта и водительские удостоверения. Жители этого государства будут освобождены от налогов при условии, что откажутся от гражданства США.

Индейцы племени Лакота живут на территории штатов Небраска, Южная и Северная Дакота, Минессота. Компания по обретению независимости от США продолжается с 1974 года. Агентство отмечает, что важный шаг в этом направлении был сделан в сентябре 2007 года, когда ООН приняла декларацию о правах коренных народов.

Говоря о притеснениях со стороны США, индейские активисты приводят статистику, по которой средняя продолжительность жизни мужчин из племени Лакота составляет 44 года - один из худших показателей в мире. Уровень подростковых самоубийств в племени на 150 процентов выше, чем в среднем по США. Младенческая смертность превышает среднюю по стране в пять раз.