Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Таджикистане
12:56, 10 ноября 2013Мир
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Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы сегодня утром в центральной части Таджикистана.
В Таджикистане произошло землетрясение
”Эпицентр землетрясения находился в 26 километрах юго-восточнее Душанбе, в Яванском районе”, - сообщили РИА «Новости» дежурный института сейсмологии Таджикистана.
По его словам, событие было зафиксировано в 10.15 местного времени. В Душанбе магнитуда землетрясения составила 5,0 - сильно качались высотные дома, дребезжали стекла.
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Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
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