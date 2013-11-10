Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Таджикистане

12:56, 10 ноября 2013
Мир
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Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы сегодня утром в центральной части Таджикистана.

В Таджикистане произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 26 километрах юго-восточнее Душанбе, в Яванском районе”, - сообщили РИА «Новости» дежурный института сейсмологии Таджикистана.

По его словам, событие было зафиксировано в 10.15 местного времени. В Душанбе магнитуда землетрясения составила 5,0 - сильно качались высотные дома, дребезжали стекла.

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Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

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