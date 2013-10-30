Ущерб от коррупции в России с начала года составил $310 млн
17:21, 30 октября 2013Мир
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Из предполагаемых 10 млрд рублей ущерба от коррупции в суде были доказаны лишь факты коррупции на сумму 370 млн рублей.
В России за коррупцию осуждены 3,5 тысячи человек
Ущерб от коррупционных нарушений в России оценивается в более 10 миллиардов рублей ($310 млн) в 2013 году, выявленный и доказанный ущерб в суде составляет 370 миллионов рублей ($11 млн), сообщил журналистам "РИА Новости" глава кремлевской администрации Сергей Иванов.
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"За пять лет выявлено 242 тысячи преступлений коррупционной направленности. Ущерб колоссальный", - сказал Иванов.
Он сообщил, что, по данным судебного департамента при Верховном суде РФ, за преступления коррупционной направленности к ответственности привлечены 3,5 тысячи человек.
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