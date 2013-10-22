Сотня детей госпитализированы в Перми после массового отравления

Число детей, госпитализированных после отравления в пермской школе, к утру вторника достигло 100 человек, сообщила на заседании городской думы заместитель главы администрации города Екатерина Бербер.

Всего с 17 числа в школе № 40 заболели 148 детей в возрасте от 8 до 15 лет. Часть детей попала в больницу (причем двое в реанимацию, из-за обезвоживания), еще часть лечится дома. В понедельник сообщалось, что в больницах были 99 человек, двое находившихся в реанимации перевели в палаты. Школа пока закрыта на карантин, сообщает РИА Новости.

"В настоящее время в стационарах находятся 100 человек, их состояние средней и легкой степени тяжести. Завтра будет принято окончательное решение об открытии школы в четверг, если не будет новых случаев госпитализации детей. Сегодня во второй половине дня будут окончательные итоги расследования Роспотребнадзора", - сообщила Бербер.

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По предварительным данным Роспотребнадзора, причиной отравления стали нарушения при приготовлении еды в школе. Договор с подрядчиком, обеспечивавшим питание в учреждении, пока не расторгался, так как для этого нет основания - в связи с ЧП продолжаются проверки и расследования. По словам представителей городских властей, в школе пока поменяют бригаду, организующую питание.

По факту случившегося полиция расследует уголовные дела по двум статьям: нарушение санитарно-эпидемиологических правил и производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.