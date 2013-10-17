Парламент Греции позволил судить ультраправых депутатов

Следователи обратились в парламент с просьбой снять иммунитет с депутатов Йоргоса Гермениса, Панайотиса Илиопулоса и Статиса Букураса по обвинению в участии и руководстве преступной организацией с целью свержения законных властей. Комитет рекомендовал также снять иммунитет с Илиаса Касидиариса, Илиаса Панайотароса и Хрисоволадиса Алексопулоса за различные правонарушения, пишет РИА Новости.

Трое последних также обвиняются в участии в преступной организации, но две недели назад суд отпустил их под подписку о невыезде. Касидиарису пришлось внести также денежный залог в 50 тысяч евро. Обвинения с них не сняты.

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За снятие депутатской неприкосновенности проголосовали 247 депутатов из 300. Часть депутатов отсутствовала. В поименном голосовании не участвовали некоторые лидеры политических партий, в том числе премьер Антонис Самарас ("Новая демократия"), вице-премьер Эвангелос Венизелос (ПАСОК), лидер СИРИЗА Алексис Ципрас и бывшая генсек компартии Алека Папарига. В голосовании участвовали лидеры партий "Независимые греки" Панос Камменос и "Демократические левые" (ДИМАР) Фотис Кувелис.

Депутаты от "Золотой зари" заявили, что не будут участвовать в голосовании, чтобы "не легализовать попытку уничтожить конституцию и оппозицию, которую предпринимает правительство" по указанию "иностранных центров власти — Еврокомиссии и США"

Власти Греции расследуют деятельность ультраправой партии после того, как члены ее отделения в Пирее убили музыканта-антифашиста. Министр общественного порядка обратился в Верховный суд с просьбой признать партию преступной организацией. Ранее были арестованы три депутата, в том числе двое руководителей партии.

В четверг ожидается голосование по запрету финансирования "Золотой зари". Она должна получить из госбюджета порядка 830 тысяч евро.

Между тем финансовой деятельностью партии заинтересовалась специальная служба Минфина Греции по расследованию экономических преступлений — SDOE. Как сообщают СМИ, инспекторы изымают в офисах партии финансовую отчетность за последние 12 лет — с 2001 года. Инспекторов интересует бухгалтерия партии, поскольку показанные ею доходы значительно отличаются от расходов.

Государство на финансирование "Золотой зари" как парламентской партии выделило порядка 500 тысяч евро, еще 200-250 тысяч евро внесли депутаты из своей зарплаты. Однако расходы партии составляют от двух до трех миллионов евро — в соответствии со счетами на оплату аренды 70 офисов, зарплату сотрудников, издание двух газет, поддержку сайта и на прочую деятельность, в том числе на закупку и раздачу продуктов "только для бедных".

Члены партии не отрицают, что их поддерживали мелкие предприниматели в Афинах и в регионах, а СМИ утверждали, что "Золотая заря" занималась вымогательством денег с мелкого бизнеса.

В среду появились сообщения, что в доме поддерживающего партию судовладельца, в отношении которого уже несколько лет расследуется дело об афере на четыре миллиона евро, найден крупный арсенал оружия — пистолеты Walther 357, Magnum и Walther 9 mm, четыре пистолет Glock 9 mm и четыре Glock 0,45, а также 21 карабин, 60 ножей, лазерные указатели цели и оптические прицелы. Помимо этого найдено большое количество нацистской символики, портреты Гитлера, флаги НСДАП.

Ранее сообщалось, что по всей Греции проходит антитеррористическая организация по поиску складов оружия неонацистов. По данным СМИ, в арсеналах партии может быть более четырех тысяч единиц огнестрельного оружия.