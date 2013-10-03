Более 40 человек в Китае стали жертвами диких ос

По данным местных властей, в этом году осы нападали на людей уже более 1 тыс. раз. Врачи сообщили китайским СМИ, что у ужаленных людей наблюдаются сбои в работе сердца и поражение дыхательных путей, пишет Russia Today.

Медики предупреждают, что если сразу несколько ос кусают человека, то смерть может наступить в течение 1,5 часов.

В деревнях осы часто нападают на людей, которые собирают урожай. Китайские газеты приводят случай одного из фермеров, который пытался отогнать рой насекомых от своей жены с ребёнком. В результате мужчина сам попал в больницу с множеством укусов, а его супруга и сын скончались.

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Наибольшая смертность после нападения ос наблюдается в отдалённых районах КНР, где медики не успевают помочь пострадавшим. Администрация провинции Шэньси мобилизовала на борьбу с осами пожарных, которые уничтожают гнёзда насекомых.

Выжившие после сильных укусов ос часто становятся инвалидами и теряют трудоспособность. По словам экспертов, особая агрессивность ос вызвана изменениями экологической обстановки в регионе. Хотя и сами по себе эти насекомые достаточно агрессивны, особенно летом и осенью.