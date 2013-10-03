ЕЭК намерена "осовременить" Таможенный кодекс ТС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам второго заседания консультативного совета по взаимодействию Евразийской экономической комиссии и Белорусско-Казахстанско-Российского бизнес-сообщества во главе с председателем Коллегии ЕЭК Виктором Христенко.

В частности, член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Владимир Гошин сообщил, что повышение инвестиционной привлекательности Единого экономического пространства главы государств Таможенного союза связывают с улучшением условий ведения предпринимательской деятельности и упрощением административных процедур. В свою очередь, реализация этой политики невозможна без внедрения более современных технологий организации таможенного дела, основанных на лучших международных практиках.

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Гошин сообщил, что в настоящее время проходит процедуру внутригосударственного согласования в странах-членах Таможенного союза пакет поправок в Таможенный кодекс ТС.

«Таким образом, первый этап работы по доработке ТК ТС близок к завершению и мы находимся в преддверии нового этапа работы над совершенствованием правовой основы ТС, который должен заложить основы единого регулирования в рамках ЕЭП и предпосылки для осуществления значительного прорыва в сфере совершенствования таможенного администрирования в соответствии с лучшими международными практиками», - подчеркнул Гошин.

В свою очередь, Христенко отметил, что для ЕЭК важно для запуска нового этапа по модернизации таможенного законодательства ТС, чтобы представители бизнес-сообщества трех стран-членов ТС активно высказывались по этой теме и предлагали свои инициативы.

В ближайшее время, после заседания Совета ЕЭК в Казани 9 октября, будет создан новый инструмент Консультативного совета – Рабочая группа ЕЭК по доработке Таможенного Кодекса Таможенного Союза во главе с Гошиным.

«Сегодняшняя повестка дня сфокусирована вокруг одного из существенных вопросов таможенного администрирования. Таможенный кодекс приводится часто как унифицированный и единый документ регулирования на территории ТС и ЕЭП. Совершенно очевидно, что он содержит много бланкетных норм, которые, по сути, служат изъятиями из унифицированного единого режима, и в этой связи нужно специально обратить внимание на это, поскольку такие моменты могут создавать искусственные мотивы, зачастую неэкономического характера, для изменения товарных потоков», - отметил Христенко.

Справа УНИАН. Евразийская экономическая комиссия создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в его состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.