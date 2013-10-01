В Израиле звание «праведника народов мира» впервые дали арабу

Как передает Радио Свобода, этой чести посмертно удостоился Мухаммад Хельми, который умер в 1982 году, сообщил глава института Авнер Шалем.

Мухаммад Хельми, рожденный в Египте, был врачом в Берлине и во время войны прятал еврейскую женщину и обеспечивал ее родственников лекарствами.

По теме: Янукович почтил память жертв Бабьего Яра

За более чем полвека существования звания «праведника народов мира» его уже получили несколько мусульман, но это были албанцы или боснийцы, лиц арабского происхождения среди них еще не было.

По данным Яд-Вашем, среди более 24 тысяч "праведников" - 2,441 украинец. Это четвертый по количеству показатель после Польши, Голландии и Франции.