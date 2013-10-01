В Израиле звание «праведника народов мира» впервые дали арабу
07:54, 01 октября 2013Мир
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Израильский Мемориальный институт Холокоста «Яд-Вашем» почтил первого араба как «праведника народов мира» - человека-нееврея, который спасал евреев во времена Второй мировой войны с риском для собственной жизни
Аллея праведников мира в Одессе
Как передает Радио Свобода, этой чести посмертно удостоился Мухаммад Хельми, который умер в 1982 году, сообщил глава института Авнер Шалем.
Мухаммад Хельми, рожденный в Египте, был врачом в Берлине и во время войны прятал еврейскую женщину и обеспечивал ее родственников лекарствами.
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За более чем полвека существования звания «праведника народов мира» его уже получили несколько мусульман, но это были албанцы или боснийцы, лиц арабского происхождения среди них еще не было.
По данным Яд-Вашем, среди более 24 тысяч "праведников" - 2,441 украинец. Это четвертый по количеству показатель после Польши, Голландии и Франции.
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