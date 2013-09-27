Американскую королеву красоты оштрафовали за изготовление взрывчатки

Девушки научились делать жидкое взрывчатое вещество и развлекались, взрывая бутылки с опасной смесью на улицах. Победительница конкурса красоты в городе Ривертон Кендра Маккензи и её подруги приговорены к 200 часам исправительных работ и штрафу $500, сообщает Russia Today со ссылкой на ABC News.

Судья округа Солт-Лейк-Сити признал действия подсудимых опасными для окружающих. Компании четырёх девушек вменялось в вину изготовление жидкой взрывчатки из подручных средств. Полученную смесь подруги разливали в пластиковые бутылки и взрывали на улице, разбивая их об асфальт.

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Все обвиняемые признали свою вину, но заявили в суде, что считают свои поступки «безобидной шалостью». стоит отметить, что организаторы конкурсов красоты в Юте сразу же отреагировали на происшествие, заявив, что лишают Кендру Маккензи звания «Мисс Ривертон» и отбирают у неё корону королевы красоты.