Количество опия в Афганистане достигло рекорда

"Уровень накопления наркотиков такой, что перехлестывает рынок вокруг Афганистана", - сказал он.

По его словам, работа по пресечению поставок в Центральную Азию наркотиков крайне востребована, в том числе и "вооруженных компонентов"антинаркотических ведомств. Иванов считает, что наркопотоки требуют силовых действий, передает РИА Новости.

В ходе учений "Гром-2013"входящие в состав Коллективных сил оперативного развертывания спецподразделения антинаркотических ведомств Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана при поддержке авиации ВВС РФ отрабатывали навыки по уничтожению вооруженной наркогруппировки и ликвидации лаборатории по производству наркотиков.

"Мы не исключаем, что с наступлением летнего сезона, когда будут открыты горные перевалы, мы можем проводить по линии ОДКБ совместные операции с нашими коллегами из других стран", - подчеркнул руководитель государственной службы по контролю наркотиков Алымбай Султанов.

По его словам, соответствующие консультации в настоящее время проводятся.