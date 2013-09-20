Блохин: мне не в чем упрекнуть команду

"Сегодня претензий к игрокам у меня нет. Я думаю, просто нет везения - столько моментов никак не можем довести до конца. Но одну контратаку мы пропускаем, что было в втором тайме", - подчеркнул Блохин, сообщает Террикон.

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По его словам, результат матча не соответствует игре.

"Счет на табло, но счет не по игре. Но еще раз повторю - команда билась, старалась. Не можем забить. Наверное, нужно работать больше над этим", - сказал тренер.

Кроме того Блохин признал справедливость свиста болельщиков в адрес его команды.

"Конечно, очень нервно. Я понимаю, что результата нет, поэтому трибуны свистят. Но это не способствует. В некоторых моментах играем очень нервно, команда спешит. Мы можем только извиниться перед болельщиками", - резюмировал Блохин.

Как сообщал УНИАН в стартовом матче группы Лиги Европы "Динамо" проиграло бельгийскому "Генку" со счетом 0:1.