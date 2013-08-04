Япония запустила на орбиту говорящего робота для встречи с астронавтом

Запуск космического аппарата был осуществлен с острова Танегасима в 4:48 по местному времени при помощи ракеты-носителя H-2B. HTV4 отделился от ракеты в запланированное время.

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Об этом сообщает Lenta.ru по информации Agence France-Presse.

На борту аппарата находится питьевая вода, еда, одежда и другие материалы для экипажа МКС, а также маленький говорящий робот.

Андроид ростом чуть более 30 сантиметров и весом около одного килограмма умеет говорить по-японски и будет ждать на станции японского астронавта Коити Ваката, который должен прибыть на МКС позже. Как сообщил AFP разработчик робота Томатака Такахаши, андроид должен узнать астронавта при встрече.

Отправляя в космос андроида, ученые намереваются изучить, могут ли роботы оказывать моральную поддержку людям, изолированным от общества.

Коити Ваката ранее уже работал на МКС в 2009 году. Во время пребывания на станции астронавт провел ряд необычных экспериментов. В частности, он тестировал специальное нижнее белье для космонавтов, а также испытывал на орбите ковер-самолет.