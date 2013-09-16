Из-за сильнейшего тайфуна в Японии объявлена массовая эвакуация (видео)

В 20 префектурах Японии будет проведена массовая эвакуация населения, сообщает ТСН.

Как сообщает NHK, рекомендации или даже приказ срочно выехать из района, который может пострадать от страны тайфуна "Маньи", получили около 500 тысяч домохозяйств.

По теме: Почти 560 авиарейсов отменены в Японии из-за сильного тайфуна

Как сообщали РИА Новости, тайфун "Ман-И" двигается вдоль Японского архипелага на северо-северо-восток со скоростью 30 километров в час, набирая силу. Давление в центре тайфуна составляет 975 гектопаскалей. Скорость ветра при порывах равна 40 метрам в секунду. В Токио с утра идет сильный дождь, сопровождающийся шквалистыми порывами ветра. Во второй половине дня тайфун вплотную приблизится к северо-востоку острова Хонсю.

.