Почти 560 авиарейсов отменены в Японии из-за сильного тайфуна

Тайфун обрушился на основной японский остров Хонсю, сообщили авиаперевозчики, передает РИА Новости.

Несколько тысяч человек вынуждены пережидать непогоду в аэропорту Ханэда. Наземные виды транспорта также работают с перебоями, объявления об отмене электричек следуют одни за другим. Временно прекращено движение на нескольких участках столичного метро.

Две крупнейшие авиакомпании страны All Nippon Airlines (ANA) и Japan Airlines (JAL) объявили об отмене соответственно 209 и 201 рейса.

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Тайфун "Ман-И" двигается вдоль Японского архипелага на северо-северо-восток со скоростью 30 километров в час, набирая силу. Давление в центре тайфуна составляет 975 гектопаскалей. Скорость ветра при порывах равна 40 метрам в секунду. В Токио с утра идет сильный дождь, сопровождающийся шквалистыми порывами ветра. Во второй половине дня тайфун вплотную приблизится к северо-востоку острова Хонсю.