В Японии из-за тайфуна готовятся к эвакуации более 10 тысяч жителей
00:55, 16 сентября 2013Мир
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Более 10 тысяч жителей японского острова Хонсю получили рекомендации об эвакуации из-за тайфуна «Ман-И».
Тайфун «Ман-И» двигается вдоль Японского архипелага со скоростью 30 километров в час /фото НАСА
В префектуре Вакаяма из-за сильных ливней рекомендацию об эвакуации получили почти 5 тысяч человек, в префектуре Киото – 7 тысяч, передает РИА Новости со ссылкой на местные власти.
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По предварительным данным, уже есть пострадавшие от шквалистого ветра.
Тайфун «Ман-И» двигается вдоль Японского архипелага на северо- восток со скоростью 30 километров в час, набирая силу.
Давление в центре тайфуна составляет 975 гектопаскалей. Скорость ветра при порывах равна 40 метрам в секунду. Как ожидается, к середине дня в понедельник он может приблизиться к японской столице.
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