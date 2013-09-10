В Польше мужчина вернул выданные ему "лишние" 40 тысяч евро

«Во время обмена евро на злотые женщина выплатила клиенту 200 тыс. злотых вместо 20 тыс. Честный клиент вернул «лишние» деньги в ближайшем отделены полиции», - сообщает канал TVN24, отмечая, что кассир обменника ошиблась на «один ноль».

По его данным, ни мужчина, ни кассир сначала не заметили ошибку.

«Женщина заметила ошибку, когда мужчина уже поехал, а он увидел крупную сумму, уже когда приехал домой», - сообщает телеканал.

Мужчина менял евро на злотые после возвращения из Германии.