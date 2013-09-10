В Польше мужчина вернул выданные ему "лишние" 40 тысяч евро
17:42, 10 сентября 2013Мир
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На Западе Польши клиент одного из обменных пунктов отдал выданные ему ошибочно 180 тыс. злотых (свыше 40 тыс. евро), которые он получил во время обмена около 5 тыс. евро.
Кассир ошиблась на "один ноль"
«Во время обмена евро на злотые женщина выплатила клиенту 200 тыс. злотых вместо 20 тыс. Честный клиент вернул «лишние» деньги в ближайшем отделены полиции», - сообщает канал TVN24, отмечая, что кассир обменника ошиблась на «один ноль».
По его данным, ни мужчина, ни кассир сначала не заметили ошибку.
«Женщина заметила ошибку, когда мужчина уже поехал, а он увидел крупную сумму, уже когда приехал домой», - сообщает телеканал.
Мужчина менял евро на злотые после возвращения из Германии.
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