В Польше мужчина вернул выданные ему "лишние" 40 тысяч евро

17:42, 10 сентября 2013
Мир
1645 0

На Западе Польши клиент одного из обменных пунктов отдал выданные ему ошибочно 180 тыс. злотых (свыше 40 тыс. евро), которые он получил во время обмена около 5 тыс. евро.

Кассир ошиблась на

«Во время обмена евро на злотые женщина выплатила клиенту 200 тыс. злотых вместо 20 тыс. Честный клиент вернул «лишние» деньги в ближайшем отделены полиции», - сообщает канал TVN24, отмечая, что кассир обменника ошиблась на «один ноль».

По его данным, ни мужчина, ни кассир сначала не заметили ошибку.

«Женщина заметила ошибку, когда мужчина уже поехал, а он увидел крупную сумму, уже когда приехал домой», - сообщает телеканал.

Мужчина менял евро на злотые после возвращения из Германии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter