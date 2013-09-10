44% россиян считают живущих в РФ украинцев соотечественниками - опрос

Опрос "Современная русская идентичность: измерение, вызовы, ответы" проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения по заказу Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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В опросе принимали участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из 45 регионов и 137 населенных пунктов, а также 4 фокус-группы, сообщает РИА Новости.

"Мы поставили вопрос: кого бы вы могли назвать русскими при условии, если человек проживает в РФ много лет, и 44% ответили, что украинцев и белорусов. Татары, башкиры и калмыки получили 30%", - сказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он отметил, что чеченцев, дагестанцев русскими готовы считать 7%, хотя республики входят в состав РФ.

"Очень опасная самоидентификация, здесь надо присмотреться", - добавил он.

Кроме того, у россиян спрашивали, с кем бы они не хотели жить по соседству или работать, общаясь ежедневно.

"Больше всего не хотят видеть своим коллегой и соседом алкоголика - 65%, гомосексуалиста или лесбиянку - 51%, сектанта или представителя нетрадиционных религий - 41%. Вот три аспекта, которые ни к национальности, ни к языку, ни к религии в общепринятом виде отношения не имеют", - сказал Федоров.

По его словам, выясняется, что так называемый среднестатистический работник на четвертом месте. "А с богатым человеком не хотели бы работать или соседствовать 4% опрошенных", - добавил он.