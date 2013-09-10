Эксперт объяснил появление информации о поставках оружия в Сирию из Украины

Эксперт провел аналогию с ситуацией 2002 года, когда накануне важных решений по продвижению Украины в НАТО в западных СМИ появилась информация, распространяемая майором Мельниченко, о мнимых поставках оружия из Украины в Ирак, передает LB.ua.

"Кольчужный скандал" серьезно осложнил отношения Украины с Западом, ведь информация о поставках оружия появилась накануне антииракской военной кампании. Впоследствии данная информация не подтвердилась. При этом организаторы скандала достигли своих целей – позиции президента Кучмы были ослаблены, а на возможном вхождение Украины в НАТО был поставлен крест на долгие годы", – заявил эксперт Института Горшенина.

Застава напомнил, что тогда ряд экспертов указывали на российский след в этой комбинации. При этом эксперт не исключил, что подобная схема, целью которой является срыв евроинтеграционных планов Украины, может быть задействована и сегодня.

"За последнее время Украина сильно продвинулась в плане подписания договора о создании ЗСТ с ЕС, что вызывает определенное отторжение со стороны России. Как и десять лет назад, очередной "кольчужный скандал" может ослабить позиции украинской власти и сделать невозможным евроинтеграционное продвижение. Так, чтобы Украина осталась один на один в диалоге с Россией", – полагает эксперт.

Застава добавил, что сегодня сложно сказать, кому подобный скандал может быть более выгоден: США – для получения дополнительной мотивации вооруженного вмешательства в сирийский конфликт, или РФ.

Напомним, американская газета Washington Post сообщила, что украинский порт Октябрьск является одним из ключевых пунктов на пути поставок российского оружия сирийскому режиму.

Washington Post отмечает, что активизация поставок российского оружия в Сирию позволила сторонникам Башара Асада изменить стратегическую ситуацию, перехватив инициативу. По словам американских и ближневосточных источников, сирийский режим получил в том числе танки и вертолеты.

По словам автора статьи Джоби Уоррика, порт Октябрьск, который в годы «холодной войны» был ключевым пунктом поставок советского оружия союзникам и клиентам СССР, сохранил свою роль и в постсоветский период. Он отмечает, что город остался закрытым и, несмотря на то, что расположен на территории Украины, заправляют в нем россияне. Он также утверждает, что компании, занимающиеся перевозкой оружия, тесно связаны с российским руководством