США: Россия против любой формы ответственности по Сирии

”Президент Обама последовательно демонстрировал свою приверженность многоуровневой дипломатии. Он бы предпочел поддержку СБ ООН, чтобы реализовать международный запрет на использование химического оружия, в форме санкций, ответственности или одобрения военной силы. Но будем реалистами - этого просто-напросто не произойдет сейчас”, - сказала Райс, выступая в Вашингтоне, сообщает агентство РИА «Новости».

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”Трижды СБ ООН пытался принять резолюцию, осуждающую меньшее насилие со стороны режима. Три раза мы вели переговоры неделями по самым размытым формулировкам. Три раза Китай и Россия ветировали почти бессмысленные резолюции. Подобным же образом в прошедшие два месяца Россия заблокировала две резолюции, осуждающие использование химического оружия, которые даже не приписывали вины ни одной стороне”, - сказала Райс, которая ранее была постпредом США при ООН.

”Русские были против любой формы ответственности по Сирии”, - заключила она.

Напомним, президент США Барак Обама потребовал разрешения конгресса на проведение военной операции по Сирии в отместку за предполагаемое применение химоружия сирийскими властями 21 августа.