Израиль на Сирию нападать не будет, но ответить готов

Об этом заявил во вторник глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Неизменность подходов к событиям в соседней стране премьер подтвердил по итогам межведомственного совещания "по вопросам безопасности", которое прошло в Тель-Авиве на фоне растущей угрозы военной операции западных стран против правящего в Сирии режима Башара Асада, пишет РИА Новости.

"Израиль готов к любому сценарию. Мы не принимаем участия в гражданской войне в Сирии, но, если увидим какую-либо попытку напасть на нас, мы отреагируем и отреагируем со всей мощью", - сказал он.

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Израильские войска в прошлом неоднократно открывали огонь по позициям сирийской армии в ответ на шальные снаряды, перелетавшие через линию разъединения на Голанских высотах. С начала года СМИ также насчитали не менее четырех бомбардировок сирийской территории, в причастности к которым подозревается Израиль.