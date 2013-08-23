Уровень воды в Амуре может достигнуть абсолютного рекорда

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска, по данным гидрометцентра, может подняться до отметки в 8,2 метра вместо прогнозируемого ранее максимального показателя в 7,8 метров, сообщается на сайте правительства Хабаровского края, пишет РИА Новости.

Сильный паводок охватил несколько регионов Дальнего Востока. Уровень реки Амур у Хабаровска превысил критическую отметку в шесть метров, исторический максимум в 6,42 метра и утром в пятницу составил 7,16 метров, повысившись за сутки на 14 сантиметров.

Гидрологи отмечают, что в ближайшие дни подъем воды продолжится. Ранее сообщалось, что отметка в 7,8 метров будет достигнута к 28 августа. Мэр Хабаровска Александр Соколов заявлял, что если уровень воды в Амуре достигнет 780 сантиметров, то город ждет массовая эвакуация.

"По данным Дальневосточного гидрометцентра, 23 августа в южных и центральных районах края пройдут дожди, в северных - без осадков. Сила ветра составит до 4-10 метров в секунду. Уровень воды в Амуре продолжит расти, максимально возможная отметка - 8,2 метра", - сообщается на сайте.