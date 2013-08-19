СМИ: Либерийская полиция уже отпустила украинского пловца Лисогора

Правоохранители Либерии задерживали известного украинского пловца Олега Лисогора, однако уже отпустили.

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Об этом стало известно ТСН от собственных источников в Либерии.

В то же время бывшая гражданская жена Лисогора Екатерина Фесенко говорит, что разговаривала с Олегом несколько часов назад. Он действительно сейчас находится в Либерии, однако у него все хорошо. "Да, он там, у него есть бизнес, у него все в порядке... У него все хорошо... Буквально несколько часов назад общались", - сказала Екатерина.

Она также добавила, что у Лисогора действительно есть игровой бизнес в Либерии. Однако заверила, что ничего конкретного о нем не знает. Относительно информации СМИ о якобы похищении человека Лисогором, Екатерина говорит, что он ей ничего об этом не говорил.

"Вы знаете, это слухи. Такого ничего нет. Откуда в СМИ появилась такая информация, мне трудно сказать. Он мне ничего такого не говорил", - отметила Екатерина. Напомним, по информации либерийских СМИ, местные правоохранители обвинили украинца в похищении человека. Якобы Лисогор и его бизнес-партнер Николай Чернышов, владеющий в Либерии несколькими казино, девять дней незаконно удерживали в одной из квартир гражданина Украины Ивана Слипченко.