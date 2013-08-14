Лидер оппозиции Египта подал в отставку с поста вице-президента

Вице-президент Египта Мухаммед эль-Барадеи заявил об уходе в отставку на фоне разгона лагеря демонстрантов и столкновений в стране, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

"Мне стало тяжело нести ответственность за решения, с которыми я не согласен", - говорится в прошении вице-президента.

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Экс-глава МАГАТЭ был одним из лидеров оппозиции до отстранения от власти военными президента-исламиста Мухаммеда Мурси. После назначения временным президентом Египта Адли Мансура эль-Барадеи занял пост вице-президента.

Подразделения египетского МВД совместно с армейскими частями утром в среду начали разгон двух палаточных лагерей сторонников экс-президента Мухаммеда Мурси в Каире. Полиция для этих целей использует гранаты со слезоточивым газом. Позже столкновения перекинулись и на другие провинции. Исламисты утверждают, что МВД и армия применяют огнестрельное оружие. В этом же исламистов обвиняют и силовики. По словам сторонников Мурси, жертвами столкновений стали около двух тысяч человек. Минздрав страны подтвердил гибель 149 человек.