В Польше жара деформирует рельсы и останавливает поезда

Жара не просто беспокоит пассажиров польской железной дороги, но вызывает частые выкривления железнодорожного полотна, что несет серьезную опасность, пишет Польское радио.

Ежедневно поступает несколько сообщений о случаях деформирования рельс из-за высокой температуры, из-за чего на нескольких маршрутах необходимо прекращать движение. Из-за высоких температур рельсы могут разогреться даже до 70 градусов.

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Например, уже остановили движение поездов вблизи городов Ополе (Opole) и Стрикув (Stryków) на юго-западе и в центре страны.

"В конкретных случаях, там где действительно случается значительное деформирование рельсов, мы вводим ограничение скорости. Оно может обязывать на расстоянии, например, 100, 200 или 500 метров", - сообщил представитель железнодорожной компании PLK Роберт Кучинский.