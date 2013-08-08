Обаму все еще ждут в Москве
00:34, 08 августа 2013Мир
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Приглашение для Президента США Барака Обамы посетить Москву остается в силе, Россия и дальше готова сотрудничать с Вашингтоном по всем вопросам повестки дня.
Об этом заявил журналистам помощник Президента РФ Юрий Ушаков
"У Президента США было и остается приглашение посетить Россию с визитом. Российские представители готовы и дальше работать с американскими партнерами по всем ключевым вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня", - передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джея Карни заявил, что двусторонняя встреча Президентов США и РФ в сентябре отменена из-за отсутствия прогресса по повестке дня.
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