Обаму все еще ждут в Москве

Об этом заявил журналистам помощник Президента РФ Юрий Ушаков

"У Президента США было и остается приглашение посетить Россию с визитом. Российские представители готовы и дальше работать с американскими партнерами по всем ключевым вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня", - передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джея Карни заявил, что двусторонняя встреча Президентов США и РФ в сентябре отменена из-за отсутствия прогресса по повестке дня.