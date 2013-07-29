Австралия упростила порядок оформления виз украинцам

С 22 июля 2013 года австралийская сторона вводит упрощенный порядок оформления гражданам Украины виз для въезда в Австралию с целью туризма, посещения родственников или друзей и бизнеса (без права на трудоустройство) с запланированным сроком пребывания до трех месяцев.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

С целью оформления соответствующей визы заявители заполняют размещенную на веб-сайте Департамента Иммиграции и Гражданства Правительства Австралии (http://www.immi.gov.au/e_visa/e600.htm) электронную визовую анкету и посылают ее в этот Департамент электронной почтой. В случае принятия положительного решения относительно визового ходатайства аппликанта ему будет направлено электронное письмо – подтверждение о наличии разрешения на въезд в Австралию. Этот документ должен быть распечатан и предоставлен заявителем при пересечении государственной границы Австралии вместе с паспортным документом.

Граждане Украины могут также в обычном порядке обращаться в Посольство Австралии в Российской Федерации с ходатайствами об оформлении им соответствующих виз, отметили в МИД.