Свыше 30 африканских мигрантов погибли в Средиземном море

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

На судне, тип которого не уточняется, всего находились 53 человека. Среди погибших девять женщин. Выжить удалось 22 людям, которые пытались добраться до Италии из Нигерии, Гамбии, Бенина и Сенегала. Они были спасены проплывающим торговым судном и доставлены на итальянской остров Лампедуза.

По теме: Украинцы заняли первое место в мире по количеству мигрантов в ЕС

С 2011 года Европу, в особенности Италию, захлестнула мощная волна иммигрантов из стран Северной Африки, где произошла силовая смена правящих режимов. Традиционно высоким остается и число беженцев в Европу из региона южнее Сахары.

Так, по данным правозащитной организации Human Rights Watch, только в 2011 году при попытках пересечь Средиземное море погибли около 1,5 тысячи мигрантов. Число погибших в 2012 году составило около 300 человек.