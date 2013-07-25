СМИ: Во Франции парламент снял запрет грубить президенту

До принятия этого закона глава государства находился в привилегированном положении относительно всех остальных граждан. Любая грубость в его (или ее) адрес автоматически считалась правонарушением. Отныне же оскорбленному президенту придется доказывать факт клеветы или диффамации в суде, сообщает lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Закон был принят после решения Европейского суда по правам человека, определившего, что Франция нарушила права демонстранта, оштрафованного за плакат, гласивший «Отвали, придурок!», адресованный президенту Николя Саркози. ЕСПЧ решил, что тем самым Франция нарушила право демонстранта на выражение своего мнения о главе государства.

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Это выражение стало весьма популярным во Франции, когда его употребил сам Саркози в отношении человека, не пожелавшего пожать президентскую руку.

Новый закон, однако, не отменяет ответственности за клевету в отношении главы государства, если по итогам судебного разбирательства выяснится, что тот или иной человек совершил это правонарушение.