Хезболла считает, что ЕС несправедливо включил ее в террористический список

В заявлении по этому поводу Хезболла называет решение Евросоюза результатом давления США и Израиля, пишет Радио Свобода.

Белый дом приветствовал решение ЕС. По мнению Вашингтона, это направляет «четкий сигнал», что ЕС решительно выступает против «террористической деятельности» Хезболлы.

Среди возможных последствий такого решения ЕС - замораживание активов группировки, хотя до сих пор непонятно, как ЕС планирует замораживать активы военного крыла Хезболлы, которое себя никак не отделяет от политического.

Как сообщал УНИАН, вчера главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе согласились внести в список террористических организаций военное крыло ливанского шиитского движения "Хезболла", воюющего в Сирии на стороне власти и причастное, в частности, к прошлогоднему теракту в Болгарии.