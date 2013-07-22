ЕС признал военное крыло "Хезболлах" террористической организацией - агентство

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

"Кэтрин Эштон предложила включить в список террористических организацией военное крыло "Хезболлах", сохранив при этом "окно"для переговоров с политических крылом группировки", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в ЕС сообщал РИА Новости, что против этого решения выступали Ирландия и Мальта, а для его принятия требуется единогласие членов ЕС. По информации брюссельской интернет-газеты EUobserver, страны-"скептики"опасались, что это решение может дестабилизировать Ливан, где "Хезболлах"является крупной партией в парламенте.

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Необходимость радикального шага со стороны ЕС, помимо Лондона, активно поддерживали Германия, Франция и Нидерланды.

В марте глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил, что ЕС может рассмотреть вопрос о включении "Хезболлах"в список террористических организаций по результатам расследования теракта в болгарском Бургасе, которое до сих пор не завершено. При этом для принятия соответствующего решения требуется единогласие членов ЕС.

Болгарские власти ранее объявили, что двое подозреваемых в причастности к подрыву туристического автобуса в аэропорту Бургаса в июле 2012 года (тогда погибли в том числе пятеро израильтян) являются членами "Хезболлах". Заместитель генерального секретаря "Хезболлах" Наим Кассем заявил, что группировка непричастна к теракту в Бургасе, а "необоснованные обвинения"являются частью инициированной Израилем "международной кампании"против "Хезболлах".

Справка. В современном Ливане "Хезболлах" действует как политическая организация. Ее гражданская ветвь имеет свои госпитали больницы, детские дома, сиротские приюты, телевизионную станцию "Аль-Манар", радиостанцию "Аль-Нур" и печатные издания.

Она пользуется значительным влиянием в шиитских районах страны, с 1992 года участвует в парламентских выборах. Совместный список от "Хезболлах" и другой шиитской партии "Амаль"получил в 2005 году на выборах в ливанский парламент все 23 места от долины Бекаа и Южного Ливана.

В США, Нидерландах, Канаде, Израиле, Австралии и Египте "Хезболлах" признана террористической организацией.