Дольче и Габбана закрыли свои магазины в Милане в знак протеста
17:51, 20 июля 2013Мир
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Дольче и Габбана в знак протеста закрыли на три дня свои магазины в Милане.
Дольче и Габбана закрыли свои магазины на 3 дня
Итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана закрыли на три дня девять своих магазинов и ателье в центре Милана.
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Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на France 24, поводом для акции протеста послужило высказывание одного из чиновников Милана о том, что «мошенники не должны вести торговлю в городе».
В июне 2013 года суд Милана признал дизайнеров виновными в уклонении от уплаты налогов и приговорил каждого к 20 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. евро с каждого. Решение суда не является окончательным. Адвокаты обжаловали приговор в апелляционной инстанции.
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