Дольче и Габбана закрыли свои магазины в Милане в знак протеста

Итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана закрыли на три дня девять своих магазинов и ателье в центре Милана.

По теме: Дольче и Габбана получили тюремные сроки

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на France 24, поводом для акции протеста послужило высказывание одного из чиновников Милана о том, что «мошенники не должны вести торговлю в городе».

В июне 2013 года суд Милана признал дизайнеров виновными в уклонении от уплаты налогов и приговорил каждого к 20 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. евро с каждого. Решение суда не является окончательным. Адвокаты обжаловали приговор в апелляционной инстанции.