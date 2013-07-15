В Китае полиция задержала топ-менеджеров одной из крупнейших фармкомпаний мира

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

В четверг министерство общественной безопасности КНР сообщило о начале расследования деятельности некоторых работников GlaxoSmithKline (China) Investment Co.Ltd, подозреваемых в подкупе чиновников государственных органов, врачей, администрации некоторых больниц, медицинских и фармацевтических ассоциаций и фондов в целях расширения рынков сбыта лекарств и повышения их цен.

По информации следственной бригады, были задержаны вице-президент и управляющий операциями GSK (China) Investment Co. Лян Хун, вице-президент, отвечающий за кадры, Чжан Говэй, глава юридического департамента компании Чжао Хунъянь и управляющий департамента развития бизнеса Хуан Хун.

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Как рассказал Лян Хуа, в ведении которого были около 3 тысяч медицинских представителей компании по всему Китаю, в его распоряжении был бюджет в несколько сот миллионов юаней (десятки миллионов долларов) для "поддержания связей"с государственными чиновниками и медицинскими экспертами. По оценкам, сумма взяток могла составлять до 20-30 процентов от стоимости лекарства. По словам Лян Хуа, конечная цена лекарства стоимостью 30 юаней (около 5 долларов) могла быть доведена (незаконными действиями) до 300 юаней.

Большая часть взяток передавалась в виде туристических услуг, в том числе услуг "секс-туризма". В отношении одного из подозреваемых в этих преступлениях туристического агентства также начато следствие.

GlaxoSmithKline - одна из ведущих мировых фармацевтических компаний, на ее долю приходится более 5 процентов мирового фармацевтического рынка. На территории Китая компания владеет пятью производственными базами и одним исследовательским центром, в которых работает более 5 тысяч человек. Общая сумма капиталовложений GSK в Китае превышает 400 миллионов долларов.