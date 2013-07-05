Армия гарантировала египтянам право на протест

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

В специальном заявлении, распространенном командованием вооруженных сил страны, военные призвали египтян не злоупотреблять правом на протест, пообещав принять меры в том случае, если акции протеста буду угрожать национальной безопасности. К действиям, представляющим угрозу национальной безопасности, военные отнесли блокирование дорог и нарушение работы учреждений и ведомств.

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В заявлении, распространенном армией Египта, также содержится призыв к гражданам страны воздержаться от мести. «Вооруженные силы верят, что умение прощать, традиции народа Египта и вечные ценности ислама не позволят нам скатиться к мести и недоброжелательству», — говорится в заявлении.

Напомним, глава Минобороны Египта в среду, 3 июля, объявил о смещении с поста президента страны Мохаммеда Мурси. Экс-президент и руководство поддерживавшего его движения «Братья-мусульмане» были взяты под стражу. Военные заявили, что задержание Мурси является мерой предосторожности. Однако высказываются предположения, что Мурси могут предъявить обвинения в связи с гибелью участников массовых акций протеста, требовавших его отставки.

В ночь на 4 июля, после того, как было объявлено об отстранении Мурси от власти, в Египте в результате столкновений сторонников и противников бывшего президента погибли более 30 человек. Рано утром в пятницу, 5 июля, боевики-исламисты обстреляли несколько военных блокпостов возле аэропорта города Эль-Ариш на Синайском полуострове и отделение полиции в городе Рафиах на границе с сектором Газа. В результате нападения на отделение полиции погиб, по уточненным данным, один военнослужащий, несколько человек получили ранения.