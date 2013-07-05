В Египте боевики обстреляли аэропорт на Синае

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось, что нападавшие обстреляли из гранатомета блокпосты аэропорта в городе Эль-Ариш - административном центре провинции Северный Синай.

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Источник агентства в египетской службе безопасности сообщил, что в нападении участвовали сотни боевиков, которые также атаковали лагерь сил безопасности в городе Рафах и полицейский участок.

Военные и полицейские объекты на Синае и ранее неоднократно подвергались нападениям боевиков. Пока неясно, произошла ли сегодняшняя вылазка в ответ на отстранение от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси, о чем армия Египта объявила в среду вечером.