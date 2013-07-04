Десятки человек погибли во время столкновений в Египте

Общее количество пострадавших медики оценивают в сотни человек.

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По данным агентства Reuters, как минимум четверо из погибших были сотрудниками правоохранительных органов, сообщает Lenta.ru.

Агентство отмечает, что наибольшее число жертв зафиксировано в городе Мерса-Матрух на севере страны. Там погибли восемь человек, в том числе двое полицейских. Еще три человека стали жертвами столкновений в Александрии, не менее 50 сторонников и противников Мурси получили ранения. Также известно о трех жертвах беспорядков в южном городе Эль-Минья. Подробностей о других погибших пока нет.