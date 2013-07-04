Союзники египетского президента согласилась с планом военных

"Мы заняли эту позицию и приняли эти решения только, чтобы остановить кровопролитие в нашей стране" - сказал генсек партии Галяль Мурра в телеобращении.

Министр обороны Абдельфаттах ас-Сиси в ночь на четверг зачитал заявление армии, согласно которому в стране пройдут досрочные президентские выборы. При этом президент Мухамед Мурси был отстранен от власти решением военных. Глава светской оппозиции Мохаммед эль-Барадеи назвал происходящее перезапуском революции 2011 года.

На выборах в парламент в начале 2012 года "Ан-Нур" получила свыше 20% голосов, уступив только Партии свободы и справедливости, созданной "Братьями-мусульманами". В результате "братья" и салафиты располагали в парламенте абсолютным большинством, замечает РИА Новости.