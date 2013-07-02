Путин: члены ФСЭГ не намерены вступать в картельные сговоры

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал на пресс-конференции в Москве по итогам второго саммита участников Форума стран - экспортёров газа, проходящего 1 июля в Кремле

«У нас нет цели создавать картель и вступать в какие-то картельные сговоры. ФСЭГ создавался исключительно как экспертная площадка для обмена информации, для выработки единых принципов и подходов», - сказал Путин.

По его словам, ОПЭК (организация стран-экспортеров нефти) отличатся от ФСЭГ тем, что она определяет квоты на добычу нефти странами-участницами, и таким образом влияет на формирование цены на международных площадках.

Путин отметил, что у газа нет глобальных площадок, поэтому ФСЭГ даже, если бы и захотел, не смог бы влиять на биржевую торговлю, так как нет газовых бирж.

«Мы ни разу не говорили между собой о каких-то квотовых ограничениях между странами членами этой организации. Не потому, что не хотим, а потому, что это невозможно. Возможно, правда, другое, возможно договариваться о начале или приостановлении тех или иных проектов по началу добычи. Это возможно, но такая перспектива между странами-экспортерами газа не обсуждается», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, В Москве в понедельник, 1 июля, состоялся второй саммит глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

*** ФСЭГ - объединение стран, лидирующих в мире по экспорту природного газа. Основная цель взаимодействия участников - обеспечение надежности и безопасности спроса и предложения энергоносителей, а также развитие взаимопонимания и сотрудничества между производителями, потребителями, правительствами стран-экспортеров газа.

В состав ФСЭГ входят 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Оман, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Четыре страны имеют статус наблюдателя - Нидерланды, Норвегия, Казахстан и Ирак. Первый саммит ФСЭГ прошел в Дохе в ноябре 2011 года.