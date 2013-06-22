СМИ: Россия спешит продать Ирану ракетный комплекс

Контракт на поставку Ирану С-300 был подписан в конце 2007 года - РФ должна была поставить пять дивизионов примерно на 800 миллионов долларов. Спустя три года Совбез ООН ввел новые санкции в отношении Тегерана, в числе которых был запрет на передачу современного вооружения. В 2010 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента РФ, подписал указ, предусматривавший запрет на передачу Ирану С-300, бронетехники, боевых самолетов, вертолетов, кораблей. В ответ Иран подал в Международный третейский суд Женевы иск на 4 миллиарда долларов к "Рособоронэкспорту".

Ранее сообщалось, что Иран счел предложенный Россией взамен С-300 комплекс "Тор" не подходит для разработанной Тегераном системы защиты страны.

"Речь идет о возможных поставках Тегерану комплексов "Антей-2500". Они являются модифицированной версией системы С-300В, разработанной в свое время под требования ПВО сухопутных войск", - сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой как на источники, близкие к российской системе ВТС, так и на источники в Кремле.

Как отметили источники издания, комплексы "Антей-2500" юридически не попадают под указ Медведева. Официально представители спецэкспортера российских вооружений ситуацию не комментируют.

По словам источника издания, близкого к МИД Ирана, эта тема может стать ключевой в ходе намеченной на 1 июля встречи президента РФ Владимира Путина с его иранским коллегой Махмудом Ахмадинеджадом, который прибудет в Москву на саммит Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ). "До окончания президентского срока Махмуда Ахмадинежада остается лишь месяц, и если бы он не был обнадежен в вопросе по поставкам вооружений, то только ради встречи ФСЭГ не стал бы приезжать", - заявил собеседник издания.