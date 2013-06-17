Крупнейшие профсоюзы Турции начинают всеобщую забастовку

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в сообщении на сайте Конфедерации революционных рабочих профсоюзов Турции (DISK).

По всей Турции в течение почти трех недель проходят антиправительственные демонстрации, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези. Выступления сопровождаются беспорядками. Накануне вечером столкновения с полицией вновь произошли в Стамбуле и Анкаре.

По последним данным, жертвами беспорядков в Турции стали пять человек, количество пострадавших достигает 5 тысяч. Власти Стамбула и Анкары в воскресенье запретили проводить демонстрации в центрах этих мегаполисов.

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"(Правящая) Партия справедливости и развития выбрала путь государственного террора... Люди, которые требовали своих прав и справедливости, убиты, десятки стали инвалидами, тысячи раненых... Мы вместе с теми, кто сопротивляется силе и давлению... В понедельник, 17 июня, мы остановим работу и будем выполнять свои обязанности только в чрезвычайных ситуациях", - говорится на сайте DISK.

Лидеры профсоюзов призывают граждан отнестись с пониманием к возможным неудобствам "ради свободной и демократической Турции".

В свою очередь, глава МВД Турции Муаммер Гюлер назвал действия профсоюзов незаконными. "Протестная акция, которую хотят провести профсоюзы, незаконная", - сказал он жураналистам.

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Накануне Конфедерация профсоюзов государственных служащих (KESK) призвала организовать генеральную забастовку в понедельник. А руководство DISK собралось на экстренное заседание, на котором решался вопрос о присоединении к забастовке. Поводом для проведения акции стало желание выразить солидарность с демонстрантами, чей митинг в центре Стамбула в ночь на воскресенье был подавлен полицией.