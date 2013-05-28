РФ настаивает на выводе ядерных арсеналов США из Европы

"Первоочередной задачей в этой области нам видится вывод этих тактических ядерных вооружений на национальную территорию США, ликвидация инфраструктуры, которая позволяет быстро вернуть в том или ином случае эти средства на территорию союзников. И прекращение практики проведения учений в формате НАТО, когда гипотетические операции с применением тактического ядерного оружия отрабатываются в формате учений с участием стран, которые не являются ядерными", — отметил он.

"В этой сфере существует асимметрия не в пользу России", — подчеркнул замглавы МИД РФ, сообщает Росбалт.

Ранее в Минобороны России назвали военную политику США "непредсказуемой" и заявили, что Россия все еще обеспокоена возможным разворачиванием системы ЕвроПРО.

Как известно, планы развития американской глобальной системы противоракетной обороны и, в частности, ее европейского сектора (ЕвроПРО) стали настоящим камнем преткновения в отношениях России и США.