В Сербии перезахоронили последнего короля Югославии (фото)

Торжественная церемония перезахоронения состоялась сегодня в усыпальнице сербских королей в городке Опленац в центральной Сербии, передает РИА «Новости».

На церемонии перезахоронения присутствовали члены семьи Карагеоргиевич, а также представители королевских семей ряда государств, Президент Сербии Томислав Николич и премьер Ивица Дачич, патриарх Ириней и многие другие официальные лица. После завершения торжественной части посетить гробницу смогут все желающие.

Петр Второй родился в 1923 году в Белграде. Наследовал трон после убийства в 1934 году в Марселе своего отца короля Александра Первого. После оккупации Югославии Германией в 1941 году эмигрировал в Грецию, затем переехал в Палестину, после этого в Египет. В июне 1941 года оказался в Лондоне.

Возвращение короля в Югославию оказалось невозможно после того, как к власти в стране пришли коммунисты во главе с Тито, и отмены монархии в 1945 году.

Последние годы жизни король провел в США. Он скончался 3 ноября 1970 года в больнице в Денвере. Долгое время оставался единственным европейским монархом, похороненным в США. Его останки на родину были перевезены в январе 2013 года.

Мать Петра Второго, королева Мария была захоронена в Великобритании, супруга, королева Александра - в Греции, брат, принц Андрей - в США. Их останки также были доставлены в Сербию в последние месяцы.